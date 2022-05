Wie die Polizei mitteilt, ist der 42-Jährige, der am Freitagabend (29.4.) die psychiatrische Klinik ZfP Winnenden verlassen hatte und seitdem vermisst wurde, mittlerweile wieder aufgetaucht. So wurde der Mann am Mittwochvormittag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten in Remshalden angetroffen.

Die Beamten hatten zuvor erfolglos mögliche Zielorte des Mannes in Winnenden, Waiblingen und Umgebung überprüft und schließlich die Öffentlichkeit u Hilfe gebeten. Das Kriminalkommissariat Aalen bedankt sich in seiner Mitteilung bei der Bevölkerung für die vielen eingegangenen Hinweise.