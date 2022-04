Lastwagen dröhnen die Crailsheimer Straße hoch. An diesem Tag sind die Geräusche der Autoreifen besonders laut, denn der Belag ist nass. „Selbst in den Gebäuden in zweiter Reihe kann man morgens nicht mehr schlafen“, meint Peter Aichelin vom Bündnis Mobilitätswende, der in der Schillerstra...