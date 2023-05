Am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr stieg ein 18-Jähriger zusammen mit mehreren Freunden in den Schulbus der Linie 16 am ZOB Schwäbisch Hall in Richtung Gaildorf ein. Der junge Mann und seine Freunde benahmen sich wohl während der Fahrt, trotz mehrfacher Ermahnung durch die Busfahrerin, ruhig zu sein, deutlich daneben. Sie pöbelten im Bus und schrien herum.

Busfahrerin will Gruppe vor die Türe setzen

Letztlich hielt die Busfahrerin ihren Bus auf freier Strecke an und setzte die Gruppe vor die Türe. Im weiteren Verlauf kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 18-Jährige unvermittelt eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole zog und auf die 56-jährige Busfahrerin schoss. Die Busfahrerin wurde durch die Softair-Kugel am Bauch verletzt. Die anschließend sofort alarmierte Polizei konnte die Gruppe rund um den 18-Jährigen vor Ort antreffen. Es wurde auch die Softair-Waffe, sowie die dazugehörige Munition sichergestellt.

Täter auf freiem Fuß

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Dem jungen Mann drohen gleich mehrere Strafanzeigen. Die Polizei Gaildorf führt die weiteren Ermittlungen und bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon 0 79 71 / 9 50 90 zu dem Vorfall zu melden.