Während eines Streitgespräches am Sonntagmittag (3.09.3023) gegen 13.45 Uhr zwischen zwei 65 und 80 Jahre alten Männern, das sie in der Limpurger Straße austrugen, zückte der 80-Jährige wohl eine Druckluftpistole und zeigte diese seinem Kontrahenten. Anschließend fuhr er mit seinem Elektrofahrzeug davon. Beamte des Aalener Polizeireviers haben den Mann im Straßenverkehr angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden die Druckluftpistole und ein Messer aufgefunden und beschlagnahmt. Auch zwei Luftdruckgewehre, die der Mann in seiner Wohnung hatte, wurden von den Beamten sichergestellt.