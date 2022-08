Zum zweiten Mal wird in Gaildorf das Schlemmerfest veranstaltet. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, machen Foodtrucks auf dem Hallengelände vor der Körhalle Station. „Die Foodtrucks kommen teilweise aus der Region und teilweise von weiter her“, berichtet der Veranstalter Xclusive Even...