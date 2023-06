Ein 32-jähriger Mann verschaffte sich am vergangenen späten Montagabend gegen 21 Uhr unbefugter Weise Zutritt zu einem Baustellengelände in der Kieselbergstraße in Gaildorf. Laut Mitteilung des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen sammelte er dort zunächst diverse Gegenstände ein, welche er o...