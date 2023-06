Frühjahrszeit ist Baumschnittzeit: Bevor die Vegetation explodiert, das Astwerk zu sehr wuchert und zur latenten Gefahr an Fahrradwegen oder im Straßenverkehr werden könnte, greift das Stadtplanungsteam zu Astschere und Co. Manchmal gewähren solche Aktionen überraschende Einblicke. So verbesser...