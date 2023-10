Eine Dreizimmerwohnung in einem neuen Mehrfamilienwohnhaus in Bibersfeld für 1030 Euro Kaltmiete. 725 Euro für eine Zweizimmerwohnung im Neubaugebiet Sonnenrain in Hessental, 400 Euro für ein möbliertes 23-Quadratmeter-Apartment in der Ellwanger Straße in Hall: Wer viel genutzte Online-Plattfor...