50 Jahre sind eine lange Zeit, das lässt sich auch an den Symbolen ablesen, die an den Wänden in Hartmut Baumanns Büro hängen. Mit Freunden sitzt der Statiker in den verschneiten kanadischen Rockys neben einem Hubschrauber im Schnee. Gleich ist Abflug zum Heli-Skiing. Auf der gegenüberliegenden...