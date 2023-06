In 21 Tagen reißen 261 Radfahrer 55 198 Kilometer herunter und vermeiden damit neun Tonnen CO 2 . Das ist die Bilanz der Aktion Stadtradeln 2023 in Gaildorf. Der Plan vom vergangenen Jahr ist damit übererfüllt. Martin Zecha, der die Teilnahme an der bundesweiten Aktion angeregt hatte, sah das P...