Besser als angenommen schließen wir das Haushaltsjahr 2022 ab“, verkündet Oberbürgermeister Daniel Bullinger in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. „Wir haben Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer erhalten.“ Die Firmen zahlen ihre Steuern auf Schätzungen zu einem gewissen Teil im Voraus. Do...