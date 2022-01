Direkt an die B 298 – Karlstraße – grenzt das bisherige Züblin-Gelände in Gaildorf. Die weithin sichtbaren Hallen sollen nun abgerissen werden. Der Bebauungsplan Paul-Stephan-Park sieht hier einen Lebensmittelmarkt und einen Gartenmarkt vor. Das Bild zeigt die Einmündung der Gartenstraße in die Karlstraße. © Foto: Richard Färber