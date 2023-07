Sommerzeit ist Urlaubszeit. Ob am Strand, im Café, am See oder auf den Terrassen – überall sind Menschen, die Bücher lesen. Auch die Leiterin und die stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek Schwäbisch Hall lesen viel. Sie erzählen, was aktuell gerne gelesen wird, was die „Bibliothek ...