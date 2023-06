Für den 6. Treppenlauf im Diak am 10. Juli um 18 Uhr können sich ambitionierte Läufer ab sofort anmelden. Die Strecke auf das Hochhaus der Klinik ist Teil des deutschen „Towerrunning-Wettbewerbs“. Es ist der erste Treppenlauf seit den Corona-bedingten Einschränkungen durch Hygienemaßnahmen.

Beim Rennen startet alle 20 Sekunden ein Läufer. Nur so lässt sich die große Anzahl an Teilnehmern in akzeptabler Wettkampfzeit bewältigen. Die Obergrenze liegt bei 250 Teilnehmern. Neben Einzelläufern sind auch Staffeln zugelassen. Hierbei teilen sich drei Läufer die Strecke. Erwartet werden neben Chefärzten, dem Geschäftsführer und allerlei Prominenz auch Feuerwehrkameraden, die die Treppen mit 20 Kilogramm Ausrüstung absolvieren werden.

Jeder darf mitlaufen

Hobby-Läufer und Profis, Frauen und Männer, Erwachsene und Kinder, Einzelläufer und Teams sind eingeladen, insgesamt 17 Stockwerke so schnell wie möglich zu bewältigen. Vom Eingang des Robert-Dürr-Hauses geht es bis hoch zur Dachterrasse des alten Klinik- Hochhauses – 394 Stufen, 65 Höhenmeter hinauf.

Den Rekord von 2:43 Minuten hält der Haller Jürgen Schmidt – noch vor dem Weltmeister im Treppenlauf, Thomas Dold. Starke Konkurrenz ist auch in diesem Jahr zu erwarten. Der Diak-Treppenlauf ist Teil der deutschlandweiten Cupwertung. Die besten Treppenläufer Deutschlands und dem nahen Ausland beteiligen sich am Wettbewerb. Läufe in 19 Städten gehören dazu. Eine strenge und exakte Zeitnahme mit moderner Technik ist Pflicht.