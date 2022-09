Nach einer coronabedingten Zwangspause hat der SPD-Ortsverein Gaildorf-Limpurger Land am Donnerstagabend in der Fichtenberger Krone wieder eine Hauptversammlung in Präsenz abgehalten. Von den 35 im Ortsverein registrierten Genossinnen und Genossen waren zehn anwesend. Dazu gesellte sich der Bundest...