Es ist die größte Logistikinvestition in der Geschichte der Würth-Gruppe : Am gestrigen Mittwoch war Spatenstich für die Erweiterung des Vertriebszentrums West am Hauptsitz der Adolf Würth GmbH in Künzelsau-Gaisbach. 97 Millionen Euro investiert der Handelskonzern in den Neubau, der im Dezember...