In Superlativen gedacht wird bei der jüngsten Großinvestition der Würth-Gruppe : Bei der Erweiterung des Vertriebszentrums West am Hauptsitz der Adolf Würth GmbH in Künzelsau-Gaisbach handelt es sich um die größte Logistikinvestition in der Konzerngeschichte. Und so nannte diese Woche beim Pre...