Die Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim erneuert ihr Regionalcenter in der Kanzleistraße in Gaildorf. In der vergangenen Woche wurde mit dem Abriss des Bestandsgebäudes begonnen – die Baumaßnahmen sind aktuell also in vollem Gange. Das Finanzinstitut rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren,...