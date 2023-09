Graues T-Shirt, schwarze Jogginghose, weiße Sneaker: Seinen Angehörigen zulächelnd wird Daniel D. am Mittwochmorgen, 9.15 Uhr, in den Gerichtssaal geführt. Ein Simultan-Dolmetscher übersetzt für den Angeklagten in serbischer Sprache.

Die erste Zeugin ist eine Tochter des Opfers Heidemarie K., d...