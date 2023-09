Serientäter in Hall

Im Prozess um den mutmaßlichen Haller Serientäter geht es am vierten Verhandlungstag vorwiegend um den Mord an Heidemarie K.. Der Täter hinterlässt auf der Suche nach Beute zwar etliche blutige Fingerspuren in der Wohnung. Die Ermittler sehen aber zunächst keinen Anhaltspunkt für eine Straftat.