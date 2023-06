Angst dominierte die Zeit rund um den Jahreswechsel in Schwäbisch Hall – insbesondere unter den Senioren am Hagenbacher Ring . Dort wurde einen Tag vor Heiligabend 2022 die alleinstehende Heidemarie K. (77) tot in ihrer Wohnung aufgefunden. In Michelbach wurde kurz darauf, am 25. Januar 2023, Getr...