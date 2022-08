Dutzende von Flugkörpern sorgten am Wochenende für Gesprächsstoff in ganz Deutschland. Wie lange Lichterketten traten sie am späten Samstagabend in Erscheinung. Dabei handelte es sich um sogenannte Starlink-Satelliten. Mit einem Netzwerk aus rund 12 000 Minisatelliten will Tesla-Chef Elon Mus...