Mehr als 700 Kilometer Arbeitsweg pendelt Gregor Jeske aus Gschwend alle zwei Wochen hin und her. Dann heißt es, ab nach Cuxhaven an die Nordsee, genauer gesagt an den Hafen. Dort geht er als Kapitän, als zweiter Vormann, beziehungsweise stellvertretender Stationsleiter, an Bord des größten deut...