Wenn die Feuerwehrkameraden und -kameradinnen aus Braunsbach Meldungen auf ihren Pieper, einen kleinen tragbaren Funkempfänger, bekommen, weiß jeder von ihnen anhand der wenigen Worte, was am Einsatzort zu erwarten ist. In jüngster Zeit waren es jedoch belastende Informationen für die Mannschaft...