Hochmotorisiert, laut und nervig? Mit den steigenden Temperaturen liegt nicht nur Frühlingsduft in der Luft, sondern auch Abgase und Lärm: Die Poser-Saison ist eröffnet. In vielen Städten Baden-Württembergs sind in den Sommermonaten Auto-Poser mit PS-starken Fahrzeugen unterwegs. Was den Fahrer...