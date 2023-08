Zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang kam es am Samstag (26.08.2023) gegen 9.50 Uhr auf der Kreisstraße 2362, zwischen Waldenburg und Sailach. Ein 39-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw Daimler-Chrysler die frisch eingesplittete Fahrbahn in Richtung Sailach, als er aus bislang noch nicht bekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug durchschlug mehrere Bäume, überschlug sich mehrfach und kam danach zum Liegen. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Unfall bei Waldenburg: Kreisstraße gesperrt

Die Kreisstraße wurde komplett gesperrt. Die Sperrung dauert momentan noch an, teilt das Polizeipräsidium Heilbronn in einer Pressemeldung um 12 Uhr mit. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt der Verkehrsunfalldienst der Verkehrsinspektion Weinsberg unter Telefon 0 71 34 / 51 30 entgegen.