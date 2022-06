Am Sonntagabend hat ein 17-jähriger Radfahrer gegen 21.35 Uhr die Neue Straße befahren. Dabei soll er laut Meldung des Polizeipräsidiums Aalen von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren worden sein. Die Neue Straße in Hall ist Fußgängerzone, in der Radfahren mit Schrittgeschwi...