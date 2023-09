Wenn am 6. Oktober das Schenk-von-Limpurg-Gymnasium eingeweiht wird, neigt sich eine lange Phase an Bauarbeiten am Gaildorfer Schulzentrum dem Ende hin. Sowohl Schloss-Realschule als auch das Gymnasium wurden generalsaniert. In der Parkschule haben die Arbeiten am Küchentrakt begonnen. Am Gymnasium...