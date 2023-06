Die Mittel für die Schulsozialarbeit an Schloss-Realschule und Parkschule in Gaildorf werden aufgestockt. Zum 1. September wird die Stelle an der Schloss-Realschule von 100 auf 125 Prozent erhöht, die 150-prozentige Stelle an der Parkschule steigt ebenfalls um 25 auf 175 Prozent. Die Erhöhung an ...