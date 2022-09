Zurück an die Bücher: Am Montag hat das neue Schuljahr begonnen – das Archivbild entstand vor zwei Jahren in der Schloss-Realschule. Der Lehrkräftemangel ist bereits zu spüren. Die Lehrpläne können zwar im Großen und Ganzen erfüllt werden, Ausfälle aber sind, wenn überhaupt, dann nur mit Mühe zu kompensieren. © Foto: Luca Stettner