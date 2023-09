Der Crailsheimer Verpackungsexperte Gerhard Schubert ruft mit der Südwest Presse Hohenlohe einen Malwettbewerb ins Leben. Alle Kinder von Lesern des Haller Tagblatts, seiner Unterausgaben und des RegioBusiness-Magazins zwischen sechs und zwölf Jahren können sich Gedanken über die Verpackung der Zukunft machen. In den Kategorien „Wie sieht die Verpackung der Zukunft aus“? und „Wie könnte Verpackungsmüll vermieden werden?“ können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen – egal ob mit Wachsmal-, Buntstift oder Wasserfarben, auf welchem Papier und in welcher Größe.

Preise werden den Kindern bei Schubert überreicht

Eine Jury aus Kunstexperten, Mitgliedern der Schubert-Familie, Redakteuren der Südwest Presse Hohenlohe und einer Leserin oder einem Leser bewertet die Kunstwerke. Für die besten zehn Bilder gibt es attraktive Preise, die bei einem kleinen „Tag der offenen Tür“ bei Schubert allen Gewinnern überreicht werden.

Teilnahmebedingungen

Veranstalter: Gerhard Schubert GmbH und Südwest Presse Hohenlohe

Teilnahme: 6-8 Jahre oder 9-12 Jahre, pro Altersgruppe 5 Gewinne

Vollständige Einreichung inklusive Einwilligung und Datenschutzerklärung der Erziehungsberechtigten als Foto oder Scan per E-Mail an: [email protected].

Einreichungsunterlagen: ab 25. September hier verfügbar

Einsendezeitraum: 25.9.-23.11.2023 Gewinner werden per E-Mail informiert und über die Schubert-Kanäle, im RegioBusiness-Magazin, im Haller Tagblatt und seinen Unterausgaben sowie auf dieser Website und den Social-Media Kanälen der Südwest Presse bekannt gegeben. Eine Auswahl wird präsentiert.

Weitere Infos per Mail an [email protected]