Erneut ist eine Seniorin einem Schockanruf auf den Leim gegangen. Die in Backnang lebende Dame habe am Mittwoch Schmuck und zirka 40.000 Euro Bargeld an Unbekannte übergeben, berichtet die Polizei.

Die Frau war gegen 16 Uhr angerufen worden. Ihr wurde mitgeteilt, dass ihr Enkel an einem Verkehrsunfa...