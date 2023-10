Im Frühjahr dieses Jahres weilten Schülerinnen und Schüler aus Budajenö in Gaildorf. Nun folgte vom 15. bis 23. September der Rückbesuch in Ungarn. 16 Schülerinnen und Schüler der Schloss-Realschule nahmen daran teil, und nach Aussagen einiger Schüler wurden sie in ihren Gastfamilien herzlic...