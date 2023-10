Am Montag, 9. Oktober, strahlte der Sender Sat. 1 die dritte Folge der zehnten Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ aus. In der Sendung lernen sich Braut und Bräutigam erst vor dem Traualtar kennen und müssen dann innerhalb weniger Minuten entscheiden, ob sie sich das Ja-Wort geben. Das Fernsehpublikum verfolgt dann die Wochen nach der Hochzeit mit. Am Ende entscheiden die Eheleute, ob sie weiterhin ein Paar bleiben oder die Scheidung wollen.

Die dritte Folge spielt auch in Langenburg: Bereits in den ersten Sekunden ist eine Ansicht des Schlosses zu sehen. Das zeigt die Kamera dann immer wieder, aus ganz verschiedenen Perspektiven. „Ein Schloss, das königlicher nicht sein könnte“, lobt der Sprecher in hohen Tönen. Hier sollen die 28-jährige Marina aus Dormagen und der 35-jährige Berliner Robert heiraten.

Vorbereitung im Meiser Vital Hotel in Fichtenau