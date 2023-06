Am 22. Mai haben die Sanierungsarbeiten der Bundesstraße 19 zwischen Sulzbach und Untergröningen begonnen . Der Fokus liegt zunächst auf dem Abschnitt zwischen dem Abzweig K 2635 Richtung Rotenhar am Ortseingang von Sulzbach und der Ernst-Hölze-Straße in der Ortsmitte von Laufen.