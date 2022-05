Wenn es nur so einfach wäre: Ein Glas Zitronenwasser am Morgen, einen Apfel am Tag und Möhren knabbern – und schon wird man belohnt mit glatter Haut, glänzenden Haaren und kräftigen Nägeln. Tränensäcke und was man sich sonst noch alles wegwünscht, sind verschwunden. „Falten, Hautprobleme...