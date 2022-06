Liebe Mareike, pauschal oder individuell – wer bucht oder plant erfahrungsgemäß was?

Das kommt auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse an. Die einen buchen die Pauschalreise und wollen sich dann um nichts mehr kümmern müssen. Die anderen gehen völlig darin auf, ihren Trip Schritt für Schritt zu planen, sich einzulesen in Land und Kultur, Stopps festzulegen und manches einfach auf sich zukommen zu lassen.

Auf deinem Instagram-

Account taucht häufig euer Camper „Charly“ auf. Warum macht ihr damit Urlaub?

Wir lieben das Freiheitsgefühl, wenn wir mit dem Bus unterwegs sind, egal ob es ein Kurztrip ist oder eine längere Reise. Auch einfach mal über Nacht rausfahren, irgendwo in die Natur, und am nächsten Morgen nach dem Kaffee wieder heim, tut so gut! Außerdem merkt man unterwegs, mit wie wenig man problemlos auskommen kann und trotzdem oder gerade deswegen völlig unbeschwert und happy ist.

Welche Trips habt ihr mit „Charly“ unternommen?

Vergangenes Jahr waren wir zweieinhalb Wochen auf Sardinien und in der Toskana, das war eine Genussreise mit allen Sinnen! Ansonsten Kurztrips nach Holland ans Meer, in den Schwarzwald, an den Bodensee und natürlich in die Berge. Mein Highlight war die erste größere Tour mit Charly – im Sommer 2020, trotz Corona, konnten wir für eine Woche nach Dänemark fahren, kleine Städtchen erkunden, im Meer baden, am Strand spazieren und zum Sonnenuntergang dort Abendessen. Inmitten dieser ungewissen Zeit hat es uns total viel bedeutet, durch diese Unabhängigkeit, die ein Camper mit sich bringt, mal wieder aus dem Alltagstrott rauszukommen.

Ist euer Bus jederzeit startklar? Was darf nicht fehlen?

Unser Bus ist komplett ausgestattet, es ist also wirklich ziemlich unkompliziert, wenn wir spontan losdüsen möchten. Einfach ein paar Klamotten einpacken, beim nächsten Supermarkt den Kühlschrank füllen und los geht’s! Was auf gar keinen Fall fehlen sollte, ist ein Korkenzieher für die Flasche Wein abends am Lagerfeuer und eine Musikbox, denn Musik ist für uns das i-Tüpfelchen bei jedem Ausflug.

Wie viel Vorbereitungszeit brauchst du für eine Reise?

Das kommt ganz darauf an, wo’s hingeht. Wenn wir übers Wochenende wegfahren und keine konkreten Pläne haben, lassen wir oft einfach alles auf uns zukommen. Wenn’s allerdings an den Sommerurlaub geht, kommt man um ein bisschen Planung nicht herum. Eine grobe Route erstellen, überlegen, was man unbedingt sehen möchte, eventuell eine Fähre buchen – das macht mir dann total Spaß.

Welche Reiseziele stehen noch auf deiner Bucketlist?

Ein absoluter Traum von mir ist Patagonien, aber auch Kanada schwebt mir schon lange im Kopf herum. Und dann am liebsten natürlich mit einem Camper vor Ort! Aber dieses Jahr steht jetzt erst mal noch ein achtwöchiger Trip nach Skandinavien an, wovon wir schon lange träumen. Mitte Juli geht’s los – ich kann’s kaum erwarten.

Gibt’s eine Destination, die man gesehen haben sollte?

2018 waren wir im Sommer zwei Wochen in Portugal und was soll ich sagen – das Land hat uns absolut umgehauen! Wir hatten vor Ort einen VW-Bus gemietet und sind damit durchs Land gerollt, vorbei an Olivenbaum-Plantagen, haben Lissabon und Porto besucht, saßen abends lange am Meer und haben an der Westküste den Surfern zugeschaut. Nicht zu vergessen die leckeren frischen Meeresfrüchte. Da möchten wir unbedingt noch einmal hin, am liebsten natürlich mit dem eigenen Camper: Zu Hause starten, über Frankreich, die Atlantikküste entlang, durch Nordspanien bis zum Ziel. Portugal ist wirklich eine Herzensempfehlung!

Mehr dazu gibt‘s bei @hohenlohetrends.