Von vorne, also von der Kanzleistraße aus gesehen, hat sich am Alten Amtshaus in Gaildorf bisher recht wenig geändert. Innen aber laufen bereits die ersten Sanierungsarbeiten, werden leichte Trennbauwände eingebaut und Leitungen verlegt. Bis Ende des Jahres soll das Gebäude, das zuletzt das Nota...