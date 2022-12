In der Woche nach Weihnachten (27. bis 30. Dezember) sowie in der ersten Woche des neuen Jahres (2. bis 5. Januar 2023) hat ein Großteil der Stadtverwaltung regulär für den Publikumsverkehr geöffnet. Ausnahmen bilden folgende Einrichtungen und Abteilungen: Die Tourist Info hat vom 24. Dezember bis inklusive 2. Januar geschlossen. Ab 3. Januar, ist sie wieder regulär geöffnet. Das Stadtarchiv und die Abteilung Touristik und Marketing haben vom 24. Dezember bis inklusive 1. Januar geschlossen und sind ab 2. Januar wieder erreichbar.

Bücher ausleihen

Die Stadtbibliothek hat in der Woche nach Weihnachten regulär geöffnet. Allerdings wird sie aufgrund einer Umstellung der IT vom 31. Dezember bis einschließlich 9. Januar geschlossen. Der Rückgabekasten ist ebenfalls bis 9. Januar zu. Ausnahmsweise hat das Bürgeramt am ersten Samstag des Monats, 7. Januar, geschlossen. Der nächste Samstagstermin ist der 4. Februar. Das Hällisch-Fränkische Museum hat bis auf die Schließtage am 24., 25., 26., und 31. Dezember regulär geöffnet. An Neujahr öffnet das Museum 12 Uhr.