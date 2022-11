Siebzehn Fahrzeuge setzen sich am Samstag auf den Steinbacher Kocherwiesen in Bewegung. Die Nummernschilder machen deutlich, woher sie kommen – aus Schwäbisch Hall, Waiblingen, Böblingen und Friedrichshafen, aber auch Hagen in Westfalen. Der Autokorso wird von Motorrädern und Autos der Polizei ...