Wer in den vergangenen Monaten das Geschehen in den Gemeinderäten im Limpurger Land verfolgt, stellt fest: Die Schulsozialarbeit wird aufgestockt. In Gaildorf und Fichtenberg sind kürzlich weitere Pädagoginnen und Pädagogen eingestellt worden, um den Bedarf zu decken.

In welcher Welt leben Kinder...