Mit einem Hammer schlägt der Täter mehrfach auf sein altes, schwerhöriges Opfer ein. Harald Lustig beschreibt das äußert brutale Vorgehen vom 25. Januar am Tatort Schenkenstraße in Michelbach/Bilz. Der Haller Oberstaatsanwalt nennt mehr als 20 Verletzungen alleine am Kopf, darunter ein „töd...