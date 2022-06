Im Prozess gegen den in Oberrot aufgewachsenen und weltbekannten Kinderfotografen Achim Lippoth (53) kam es diese Woche zu einer überraschenden Entwicklung. Bei der Verhandlung am Donnerstag hat eine Schöffin in dem Prozess vor dem Landgericht Köln mitgeteilt, dass sie sich für befangen halte. A...