Im Zeitraum von Freitag, 23. Juni, 21.30 Uhr bis Samstag, 24. Juni, 10.30 Uhr wurde in eine Tierarztpraxis in der Marktstraße in Obersontheim eingebrochen.

Über ein Fenster gelang der Täter in die Praxis und entwendete dort zwei Kassen. Vermutlich wurde die Praxis über dasselbe Fenster wieder verlassen, teilt das Polizeipräsidium Aalen in einer Pressenachricht mit.

Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 07 91 / 40 05 24 entgegen.