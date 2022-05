Ein 49-jähriger Mann hat sich am Samstag gegen 2 Uhr in der Mörikestraße gegen eine Fahrt ins Krankenhaus gewehrt. Zwei Beamtinnen wurde dabei verletzt. Das schreibt das zuständige Polizeipräsidium Aalen in einer Mitteilung.

Atemalkoholtest scheitert

Der Mann geriet zuvor in eine Verkehrskontroll...