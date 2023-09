Gegen 21.40 Uhr, am Sonntag, 24. September, ist die Polizei zu einem Wohnhaus in Untergröningen gerufen worden. Ein Bewohner meldete den Verdacht eines Einbruchs in sein Wohnhaus und gab an, die Täterschaft befinde sich noch im Haus. Durch drei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Aalen konnte festgestellt werden, dass kein Einbruch vorlag. Ein, in der Nähe befindlicher, Polizeihubschrauber war zur Unterstützung ebenfalls im Einsatz. Dieser hatte zuvor, gegen 20 Uhr, nach einer vermissten Person in Welzheim gesucht, die aber wieder aufgetaucht war.