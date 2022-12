Einige Bürgerinnen und Bürger beobachteten am Mittwoch gegen die Mittagszeit einen Polizeieinsatz in der Gaildorfer Innenstadt und fragte unsere Redaktion nach Infos. Polizeibeamte drangen in ein Gebäude nahe der Stadtkirche, zwischen Kirch- und Bahnhofstraße, ein. Beim Polizeipräsidium Aalen verweist man auf das Landeskriminalamt. Eine Pressesprecherin bestätigt, dass es einen Polizeieinsatz gab. Vermutlich werde am Freitag, 23. Dezember, eine Pressemitteilung verschickt. Weitere Infos folgen.