Ein Rätsel gab der Polizei der Fund von Damenbekleidung am Mittwochnachmittag (11.10.) auf. Gegen 15.25 Uhr wurde dem Polizeiposten Abtsgmünd von Spaziergängern mitgeteilt, dass sie neben einem Waldweg im Waldgebiet, westlich des Wohngebiets Knöckle, in Richtung Neubronn, diverse Damenbekleidung gefunden haben. Nach dieser Mitteilung begaben sich Polizeibeamte an den Fundort. Weil die Bekleidung im Wald verstreut lag und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eventuell eine Person in einer hilflosen Lage in der näheren Umgebung der Kleidungsstücke befinden könnte, wurde noch am Abend eine Rettungshundestaffel sowie zwei Man-Trailer-Hunde alarmiert. Sie können die Geruchsspur an Gegenständen aufnehmen und die Person so finden. Gegen 22.45 Uhr wurde die Suche am Waldrand zum Wohngebiet Knöckle jedoch erfolglos eingestellt.

Bitte um Hinweise

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf die Bekleidungsstücke geben können oder die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 0 73 66 / 9 66 60 zu melden.