Ein angeblich bewaffneter Mann hat die Polizei in Backnang am Donnerstag auf den Plan gerufen. Gegen 17.30 Uhr erhielt das Polizeirevier Backnang einen vagen Hinweis, dass ein Mann im Bereich der Talstraße/Aspacher Straße unterwegs sei, der eine Pistole in der Hand halte. Als er die Zeugin bemerkt...