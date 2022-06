Am Freitagmorgen gegen 09:20 Uhr kam es in Schwäbisch Hall zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorroller. Am Kreisverkehr an der Stuttgarter Straße und Steinbeisweg fuhr ein 46-Jähriger mit seinem BMW in den Kreisverkehr, ohne die Vorfahrt zu beachten. Dabei stürzte ein 76-jähriger Rollerfahrer, der im Kreisel fuhr. Der Rollerfahrer feletzte sich schwer. Es enstand ein schaden von rund 5000 Euro.